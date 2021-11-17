Linh cẩu đơn độc ăn thịt sư tử con, chỉ sau vài phút phải trả giá bằng cả mạng sống vì hành động 'ngốc nghếch' của mình

Lợi dụng lúc sư tử mẹ cách xa đàn con, linh cẩu đơn độc định bắt sư tử con làm thịt nhưng bất thành. Ngay sau đó, linh cẩu phải trả giá cực đắt khi 'vua sư tử' trở về và cho nó một bài học nhớ đời.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/linh-cau-don-doc-an-thit-su-tu-con-chi-sau-vai-phut-phai-tra-gia-bang-ca-mang-song-vi-hanh-dong-ngoc-nghech-cua-minh-436857.html