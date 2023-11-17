Liều mình chơi đùa và vuốt ve ‘quái vật đầm lầy’, người đàn ông nhận cái kết kinh hoàng khi thách thức cá sấu

Đoạn video này ghi lại một khoảnh khắc người đàn ông đang vuốt ve con cá sấu, nhưng tiếp sau hành động liều mạng ấy, con vật hoang dã lập tức quay đầu cắn vào tay anh ta. Đây là một lời nhắc nhở về việc không nên đùa giỡn với các loài động vật có thể gây nguy hiểm.
Đời Sống 10:27 17/11/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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