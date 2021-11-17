Liều lĩnh vượt rào vào chuồng nuôi nhốt, người phụ nữ liên tục 'quấy rối' sư tử đầy nguy hiểm

Video ghi lại cảnh người phụ nữ xuất hiện với mái tóc giả màu vàng, đứng cách không xa một con sư tử trong vườn thú New York. Cảnh sát New York ngày 12.11 cho biết, họ đang xác minh việc một người phụ nữ tên Myah Autry, từng vượt rào vào chuồng sư tử ở vườn thú Bronx năm 2019, nay lại tái xuất.

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