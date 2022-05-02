Lẻn vào ngôi nhà ăn trộm thức ăn suốt 3 năm, cáo mẹ bị người dân phát hiện và cái kết đầy bất ngờ

Cáo mẹ đang cố gắng kiếm ăn để nuôi đàn con nhỏ của mình. Nhận thấy ngôi nhà có nhiều thức ăn và không được canh phòng cẩn thận nên nó đã lẻn vào "ăn trộm" suốt 3 năm. Tuy nhiên cuối cùng thì sự việc đã bị chủ nhà phát hiện ra, thay vì đánh đuổi thì người chủ tốt bụng lại chuẩn bị sẵn thức ăn cho nó.

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