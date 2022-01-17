Lên rừng phát hiện gốc cây rỗng to chảy nước ra, người đàn ông liền lấy búa chặt thử và thật sự quá bất ngờ đến kinh ngạc khi tìm thấy thứ bên trong

Video ghi lại hình ảnh cho thấy người đàn ông mang theo một chiếc rìu nhỏ để lên rừng. Anh ta phát hiện một thân cây có nước chảy ra từ bên trong nên quyết định dùng rìu chặt thử ra xem đã phát hiện cả gia tài. Đó là những con cá trê đang 'ngủ đông'.

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