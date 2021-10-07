Lấy cớ hướng dẫn cách mix đồ, gái xinh quay clip thay quần áo câu tương tác và lời công nhận 'dáng ngon' từ cộng đồng mạng

Gái xinh hướng dẫn cách mix đồ và thay luôn quần áo trước mặt cư dân mạng. Tuy nhiên, thay vì "ném đá", đa số ý kiến đều để lại lời khen cho vóc dáng cân đối cùng gương mặt xinh xắn của cô nàng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lay-co-huong-dan-cach-mix-do-gai-xinh-quay-clip-thay-quan-ao-cau-tuong-tac-va-loi-cong-nhan-dang-ngon-tu-cong-dong-mang-429292.html