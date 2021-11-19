Lấp la lấp ló trên bờ định săn rái cá, nào ngờ báo đốm cúp đuôi bỏ chạy trong hoảng loạn vì bị con mồi 'phản đòn'

Những tưởng rái cá dễ dàng bị bắt nạt nên báo đốm vẫn hiên ngang đứng trên bờ trực chờ cơ hội tấn công. Nào ngờ con rái cá không đơn thân độc mã mà đã kéo đồng loại đến dọa nạt 'hội đồng' khiến báo đốm hoảng sợ cúp đuôi bỏ chạy.

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