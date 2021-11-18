Lão ông tóc bạc phết 'solo' cùng trai trẻ, Kung Fu 'Kê quyền' khiến đối phương 'thần hồn điên đảo' và cái kết

Mới đây, trên diễn đàn võ thuật đã chia sẻ một đoạn clip về ông lão tuổi đã cao nhưng vẫn quyết đấu cùng chàng trai trẻ. Tuy có khoảng cách lớn về tuổi tác nhưng ông vẫn không tỏ ra yếu thế với thế võ 'kê quyền' độc đáo. Đoạn clip đang nhận về nhiều bàn tán của dư luận. Được biết, sự việc này diễn ở Phật Sơn (Trung Quốc).
Đời Sống 18:04 18/11/2021

Phương Chang (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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