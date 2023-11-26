Lạnh sống lưng cảnh tượng người phụ nữ liều mình treo người vào dây thừng leo xuống giếng bắt rắn hổ mang chúa

Hình ảnh ghi lại cho thấy người phụ nữ đã trèo xuống giếng để bắt con rắn hổ mang chúa, cô không hề tỏ ra sợ hãi mặc dù con rắn độc liên tục tấn công. Vụ việc xảy ra tại làng Sonoli, quận Belagavi, bang Karnataka, Ấn Độ vào hồi tháng 8 vừa qua.

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