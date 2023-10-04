Lạnh người cảnh tượng trăn khổng lồ treo lủng lẳng trên khung cửa sổ nhà dân, hành động của 2 người đàn ông còn gây sốc hơn

Vụ việc được ghi lại tại Thane của Thành phố Mumbai, bang Maharashtra, Ấn Độ. Video ghi lại cảnh tượng con trăn khổng lồ đang lủng lẳng trên khung cửa sổ của một căn hộ. Nhưng điều bất ngờ hơn là 2 người đàn ông đang cố gắng giải cứu con vật không bị rơi xuống.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lanh-nguoi-canh-tuong-tran-khong-lo-treo-lung-lang-tren-khung-cua-so-nha-dan-hanh-dong-cua-2-nguoi-dan-ong-con-gay-soc-hon-621359.html