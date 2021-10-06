Lần đầu tiên chứng kiến cảnh đàn cá trê 'nhung nhúc' đen xì bò lên bờ kiếm ăn, cảnh tượng khiến người xem phải rùng mình

Cảnh đàn cá đen kịt, lúc nhúc bò lên bờ khi được cho ăn khiến du khách vừa sợ hãi vừa thích thú. Đoạn video ghi lại khiến nhiều người không khỏi bất ngờ vì đây là lần đầu tiên họ chứng kiến cảnh tượng như thế này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lan-dau-tien-chung-kien-canh-dan-ca-tre-nhung-nhuc-den-xi-bo-len-bo-kiem-an-canh-tuong-khien-nguoi-xem-phai-rung-minh-429131.html