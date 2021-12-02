Làm clip sinh tồn trong núi, nữ YouTuber 'siêu vòng một' khiến dân tình đua nhau xin được thử thách cùng

Một đoạn video bất ngờ trở nên viral trên cộng đồng mạng. Nội dung thì cũng không có gì mới lạ, khi nếu nhìn kỹ, nó chỉ đơn giản ghi lại cảnh leo núi, sinh tồn với những kỹ năng cơ bản như bắt cá, nấu ăn của một cô nàng YouTuber. Nhưng, điểm nhấn lớn nhất trong đoạn video lại chính là khung hình vô cùng gợi cảm của nhân vật chính.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lam-clip-sinh-ton-trong-nui-nu-youtuber-sieu-vong-mot-khien-dan-tinh-dua-nhau-xin-duoc-thu-thach-cung-439302.html