Lại thêm 1 trường hợp chủ nhà bị quỵt tiền thuê còn tốn cả triệu bạc để dọn bãi rác siêu to khổng lồ từ người ở trọ, nhìn cảnh tượng thấy kinh hoàng

Chủ nhà trọ tại thành phố Phật Sơn (Trung Quốc) đã phải đăng tải một clip để bóc phốt người thuê nhà. Người thuê vừa quỵt tiền phòng vừa để lại bãi rác siêu to khổng lồ, chủ nhà đã phải bỏ ra 1.000 NDT (3.334.000 VNĐ) để thuê người dọn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lai-them-1-truong-hop-chu-nha-bi-quyt-tien-thue-con-ton-ca-trieu-bac-de-don-bai-rac-sieu-to-khong-lo-tu-nguoi-o-tro-nhin-canh-tuong-thay-kinh-hoang-420463.html