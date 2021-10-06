Lác mắt với buổi tuyển chọn 'thiên thần' cho Victoria's Secret: Hội người mẫu thi nhau khoe dáng trong những bộ bikini bốc lửa khiến ai cũng phải trầm trồ

Buổi tuyển chọn người mẫu cho hãng đồ lót Victoria's Secret luôn gây được nhiều chú ý với người hâm mộ. Có thể nói, trở thành một trong những "thiên thần" của thương hiệu này là ước mơ của mọi người mẫu trên khắp thế giới.
Đời Sống 08:05 06/10/2021

Phương Chang (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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