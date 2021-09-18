'Lạ lùng' nghệ nhân dùng mực vẽ những bông hoa ebru tuyệt đẹp như nở ra trên nước , khiến người xem không khỏi trầm trồ, ngưỡng mộ

Những bức tranh vẽ những bông hoa ebru tuyệt đẹp như nở ra trên nước. Những nghệ nhân người Thổ Nhĩ Kỳ khéo léo vẽ ra những mảng màu trên nước để tạo ra những tác phẩm đẹp. Khiến người xem xong đều phải trầm trồ vì quá đẹp.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/la-lung-nghe-nhan-dung-muc-ve-nhung-bong-hoa-ebru-tuyet-dep-nhu-no-ra-tren-nuoc-khien-nguoi-xem-khong-khoi-tram-tro-nguong-mo-425180.html