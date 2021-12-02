Kỹ sư Thổ Nhĩ Kỳ hô biến ô tô thành 'xe bay dù lượn' vi vu cả bầu trời, ai nấy nhìn thấy đều phải ngã mũ thán phục

Kỹ sư Fehmi Durmus (32 tuổi) đã gắn chiếc ô tô thu nhỏ lên dù lượn và cất cánh trên bầu trời ở Samsun, Thổ Nhĩ Kỳ. Video sau khi được đăng tải khiến nhiều người không khỏi phấn khích về tài thiết kế của vị kỹ sư này. Khá nhiều người muốn được trải nghiệm cảm giác ngồi trên chiếc 'xe bay' này.
Đời Sống 18:15 02/12/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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