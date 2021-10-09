Kỳ lạ người đàn ông ăn thịt, óc lợn, cá,... sống trong mọi bữa ăn suốt 3 năm qua, biết được lý do ai cũng hoảng hồn

Weston Rowe, cư dân sống ở Omaha, Nebraska, đã áp dụng chế độ ăn kiêng kỳ lạ mà ai nghe cũng thấy ghê sợ. Người đàn ông 39 tuổi duy trì chế độ chỉ ăn thịt sống bao gồm cả thịt gà sống trong ba năm qua và không có kế hoạch dừng lại.
Đời Sống 10:00 09/10/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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