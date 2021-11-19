Kỳ lạ bé gái đang đi thì ngã ra đất, nằm bất động, hành động của mẹ cứu con thoát khỏi lưỡi hái tử thần

Bé gái 19 tháng tuổi bị hóc dị vật, đang chạy đi tìm mẹ thì ngừng thở, bất động. Ngay sau đó, mẹ đã bế dốc ngược con xuống để dị vật không tụt sâu vào bên trong, sau đó liên tục vỗ vào lưng bé cho dị vật rơi ra ngoài. Hành động trên đã cứu bé gái thoát chết trong gang tấc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ky-la-be-gai-dang-di-thi-nga-ra-dat-nam-bat-dong-hanh-dong-cua-me-cuu-con-thoat-khoi-luoi-hai-tu-than-437304.html