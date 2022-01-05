Kỳ đà khổng lồ hạ 'knock-out' trăn khủng bằng 1 tuyệt chiêu hoàn hảo và 'bữa nhậu thịnh soạn dành cho kẻ chiến thắng

Con bò sát này vồ lấy con trăn trong khi nó đang bơi qua sông Kallang ở Potong Pasir, Singapore vào ngày 21/6 vừa qua. Những người dân ở đó đã bàng hoàng khi chứng kiến cảnh tượng kỳ đà đã hạ đối thủ nặng ký của mình một cách cực kì dễ dàng.

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