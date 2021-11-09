Kinh hoàng chứng kiến cảnh xe máy xúc chạy như bay trên đường húc văng cụ già và cái chết ngay tại chỗ đầy thương tâm

Theo clip, một cụ bà đang dắt xe đạp đi trên đường cấp phối (đang thi công trải thảm lại mặt đường), bỗng phía sau có một chiếc máy xúc đi với tốc độ nhanh như bay đã đâm trúng cụ bà khiến cụ bà ngã xuống và tử vong tại chỗ. Chiếc xe đạp bị húc văng xuống vệ đường.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/kinh-hoang-chung-kien-canh-xe-may-xuc-chay-nhu-bay-tren-duong-huc-vang-cu-gia-va-cai-chet-ngay-tai-cho-day-thuong-tam-435245.html