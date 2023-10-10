Kinh hoàng cảnh tượng xe buýt cố tình vượt đèn đỏ đâm trúng ô tô con ở ngã tư, 10 hành khách khác bị thương, 2 xe máy thoát nạn thần kỳ

Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 2/10, tại Kolkata, Tây Bengal, Ấn Độ. Vụ va chạm khiến 10 hành khách bị thương, 2 xe máy đứng bên kia đường đã thoát chết trong gang tấc khi cả xe buýt và chiếc SUV lao về phía họ.
Đời Sống 01:09 10/10/2023

Bích Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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