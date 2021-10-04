Kinh hoàng cảnh tượng thiếu nữ cầm ô đi xe đạp điện bị ô tô tông trực diện văng lên vỉa hè khiến nhiều người sợ khiếp vía

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 13h19 ngày 2/10 tại thị trấn Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội. Video ghi lại hình ảnh một thiếu nữ tay cầm ô điều khiển xe đạp điện di chuyển ngược chiều thì bất ngờ bị chiếc ô tô chạy với tốc độ cao tông trúng.

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