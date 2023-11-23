Kinh hoàng cảnh tượng cô gái 19 tuổi bị 2 gã đàn ông bắt cóc ngay giữa ban ngày

Video ghi lại vụ bắt cóc ngay giữa ban ngày ở Gwalior, bang Madhya Pradesh, Ấn Độ, vào ngày 20/11. Theo đó, cô gái 19 tuổi là sinh viên và đang cư trú tại quận Madhya Pradesh, đã bị bắt cóc vài phút sau khi cô bước xuống xe buýt vào khoảng 8h50 sáng thứ 2. Hình ảnh ghi lại khiến nhiều người sốc nặng.

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