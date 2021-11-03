Kinh hoàng cảnh cháu bé bị mắc kẹt vào bánh xe máy vì áo mưa, góc cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh

Theo clip, một người điều khiển xe máy, mặc áo mưa 2 mảnh trùm kín 2 cháu nhỏ ngồi phía sau đang lưu thông trên đường. Khi chiếc xe bồn vừa vượt lên phía trước thì đúng lúc cháu bé ngồi phía sau bỗng lộn nhào xuống đường. Rất may người điều khiển xe máy kịp giữ thăng bằng nên cả ba người không bị ngã ra đường.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/kinh-hoang-canh-chau-be-bi-mac-ket-vao-banh-xe-may-vi-ao-mua-goc-canh-tinh-cho-cac-bac-phu-huynh-434448.html