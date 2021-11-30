Kinh dị cá mập nặng tới 400kg bị một con lớn hơn 'xé xác' một phần thân sau nhưng vẫn có thể săn mồi 'cực đỉnh'

Lebrato và các cộng sự chứng kiến cảnh những con cá mập hung hãn tấn công một con cá mập khác, gây ra vết thương nghiêm trọng. Theo Lebrato, những con cá mập tham gia tấn công bao gồm cá mập bò, với kích thước lên tới 400kg. Con cá mập bị tấn công mất một phần thân sau, nhưng vẫn bơi đi như thường.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/kinh-di-ca-map-nang-toi-400kg-bi-mot-con-lon-hon-xe-xac-mot-phan-than-sau-nhung-van-co-the-san-moi-cuc-dinh-439119.html