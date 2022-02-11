Không hổ danh là kẻ ẩn mình trong bóng tối, rắn hổ mang chúa ẩn thân trong động cơ ô tô đi 'ngao du thiên hạ' khiến người dân kinh hồn bạt vía

Thấy chú chó nhà sủa chẳng ngừng, anh Niwat liền nghĩ có điềm chẳng lành. Khi vừa mở nắp capo lên anh thấy một con rắn hổ mang dài gần 3 mét đang nhìn chằm chằm vào mình. Quá sợ hãi, anh chàng hoảng loạn tìm sự trợ giúp.
Đời Sống 12:07 11/02/2022

An Nhiên (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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