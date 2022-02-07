Không chỉ là 'sủng phi' của chúa tể sơn lâm, những 'nữ vương' của đồng cỏ còn sở hữu kỹ thuật săn mồi cực gắt thách thức cả đàn linh dương

Sư tử cái không thua kém sư tử đực trong khoản săn mồi. Hai con sư tử cái đã nhanh chóng tiếp cận đàn linh dương và sau đó liên tục tấn công mặc cho sự phản kháng từ con mồi.
Đời Sống 10:46 07/02/2022

An Nhiên (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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