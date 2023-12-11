Khoảnh khắc kỳ lạ, nhân vật bí ẩn đeo mặt nạ vào khu vui chơi trẻ em và có ‘cử chỉ lạ’ gây ám ảnh

Khoảnh khắc kỳ lạ này được ghi lại trên camera giám sát ở Zabki, một thị trấn ở miền trung Ba Lan, ngay phía đông bắc Warsaw. Những đứa trẻ đã vô cùng sợ hãi khi thấy một nhân vật đáng sợ đeo mặt nạ phòng độc bước vào khu vui chơi và có hành động yêu cầu mọi người "im lặng".
Đời Sống 15:00 11/12/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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