Khoảng khắc động đất rung chuyển cả tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, vợ đang xem tivi bất ngờ lao vào phòng gọi chồng dậy

Ngày 16/9, một trận động đất mạnh 6 độ richter tại huyện Lô, TP Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc khiến ít nhất 3 người thiệt mạng, 60 người bị thương. Người phụ nữ đang xem tivi trong phòng bất ngờ hoảng loạn khi xảy ra vụ động đất.

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