Khám phá rừng sâu, nhóm người tình cờ phát hiện nhiều chùm quả lạ, đến khi nếm thử thì hối hận không kịp

Theo một người phụ nữ lớn tuổi trong nhóm thì loại quả này được người dân địa phương gọi là quả Hoe (thuộc họ cau Arecaceae). Quả Hoe gần giống với một loại quả cọ bản địa của Indonesia nhưng có vị đắng nhiều hơn là ngọt, khá khó ăn. Quả Hoe cũng có thể ăn được, không gây nguy hiểm cho con người nhưng hương vị của chúng thì không được ngon.
Đời Sống 23:21 23/04/2022

Phương Chang (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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