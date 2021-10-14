'Kẻ cắp gặp bà già', cướp túi xách chưa chạy được bao xa đã bị cụ bà hạ gục bằng đòn kẹp cổ

Sự việc xảy ra vào tại một quán bar ở thành phố Gold Coast, Queensland, Australia. Sau khi bị cụ bà tung đòn kẹp cổ, tên cướp đã bỏ lại túi xách và lên ô tô tháo chạy. Nhưng camera an ninh đã ghi lại toàn bộ vụ việc và cả biển số xe nên hắn đã bị bắt giữ ngay sau đó.

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