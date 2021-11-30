Hươu cao cổ mẹ gắng hết sức để cứu con nhưng vô tình lại đẩy con non vào chỗ chết trước sự tấn công của sư tử

Sau khi sinh được khoảng chục tiếng đồng hồ, hươu cao cổ con phải di chuyển không ngừng để tránh bị tấn công. Thế nhưng, nó bị sư tử phục kích bên bờ sông. Lúc này, trong nỗ lực bảo vệ con hươu cao cổ mẹ đã vô tình đẩy con xuống nước.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/huou-cao-co-me-gang-het-suc-de-cuu-con-nhung-vo-tinh-lai-day-con-non-vao-cho-chet-truoc-su-tan-cong-cua-su-tu-439128.html