'HUNG THẦN' container lao xe vùn vụt tông hàng loạt ô tô phía trước, nhìn khung cảnh tan hoang sau tai nạn mà 'ỚN LẠNH'

Vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra vào ngày 20/9 vừa qua tại thành phố Tam Minh, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Một chiếc xe container đã đâm hàng loạt ô tô đang đậu phía trước. Vụ tai nạn khiến nhiều người bị thương, nhưng may mắn không ai thương vong.

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