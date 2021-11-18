'Hotboy Olympia' Nguyễn Đình Duy Anh chia kẹo cho các bạn cùng chơi gây 'sốt' mạng xã hội vì quá đáng yêu

Tuy không đạt được kết quả như mong muốn nhưng Nguyễn Đình Duy Anh vẫn luôn nhận được sự yêu mến của khán giả từ những vòng thi tuần, thi tháng... bởi gương mặt như hot boy xứ Hàn và cử chỉ dễ thương, thân thiện trên sóng truyền hình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hotboy-olympia-nguyen-dinh-duy-anh-chia-keo-cho-cac-ban-cung-choi-gay-sot-mang-xa-hoi-vi-qua-dang-yeu-437198.html