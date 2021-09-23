Hot girl cover gây chú ý MXH bằng những bài hát cực ngọt ngào, sở hữu ngoại hình xinh đẹp cùng body 'bốc lửa'

Karimova Elina (20 tuổi) mang quốc tịch Uzbekistan nhưng lớn lên tại Hàn Quốc. 9X sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, cùng giọng hát ngọt ngào. Cô nàng gây sốt trên MXH với những bản cover cực hay khiến nhiều người không khỏi suýt xoa. Các netizen cũng phải nhanh chóng truy lùng cho ra danh tính của nàng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hot-girl-cover-gay-chu-y-mxh-bang-nhung-bai-hat-cuc-ngot-ngao-so-huu-ngoai-hinh-xinh-dep-cung-body-boc-lua-426334.html