Hí hửng mua chó Ngao Tây Tạng về nuôi, 2 năm sau gia đình hoảng hồn khi phát hiện ‘THÂN THẾ’ thật sự dở khóc dở cười

Trong một lần đi chơi, gia đình sống ở Vân Nam, Trung Quốc đã mua 1 chú chó con thuộc giống Ngao Tây Tạng về nuôi. Sau 2 năm thì to lớn cực nhanh và còn đi bằng 2 chân… và sự thật càng bất ngờ khi nó không phải là cho mà là gấu Tây Tạng.
Đời Sống 11:32 11/08/2021

Bích Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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