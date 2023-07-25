Hí hửng câu được cá ngon, người đàn ông tá hỏa muốn đứng hình khi thấy sinh vật lạ bám trên mình chiến lợi phẩm vừa thu được

rong đoạn video cho thấy, một ngư dân vừa câu được một con cá ngoài khơi bờ biển, tưởng chừng như một cuộc câu bình thường, nhưng điều bất ngờ là khi người đàn ông kéo con cá lên thuyền thì phát hiện ra một cái gì đó rất kỳ lạ bám trên mình con cá, nhìn kỹ đó một con cá mút đá.

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