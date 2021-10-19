Hàng chục người 'liều mình' lao tới chiếc ôtô giải cứu cậu bé 10 tuổi thoát chết trong gang tấc

Cú đâm khiến cậu bé mắc kẹt dưới gầm ô tô. Cha mẹ của cậu bé hoảng loạn tri hô mọi người tới giúp đỡ. Ngay lập tức, người qua đường ùa tới để cứu giúp. Camera giám sát gần đó đã ghi lại cảnh khoảng 30 người cùng bố mẹ cậu bé cùng nhau hợp sức nâng chiếc xe lên để kéo cậu ra và đưa đến bệnh viện.
Đời Sống 07:20 19/10/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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