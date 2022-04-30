'Ham hố' vượt đèn đỏ, nử quái xế lái mô tô 'bay' thẳng lên trên nóc ô tô đang chạy trên đường

Sự việc xảy ra tại Thành phố Rosario, Argentina và đã được camera giám sát ghi lại. Một thiếu nữ điều khiển xe mô tô chạy với tốc độ cao đã cố tình vượt đèn đỏ và va vào chiếc xe ô tô hiệu Renault 9 di chuyển trên đường. Cú va chạm kinh hoàng xảy ra khiến thiếu nữ này bay lên nóc xe ô tô còn em trai văng xuống đường. Rất may, 2 chị em chỉ bị thương nhẹ.

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