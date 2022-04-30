'Ham hố' vượt đèn đỏ, nử quái xế lái mô tô 'bay' thẳng lên trên nóc ô tô đang chạy trên đường

Sự việc xảy ra tại Thành phố Rosario, Argentina và đã được camera giám sát ghi lại. Một thiếu nữ điều khiển xe mô tô chạy với tốc độ cao đã cố tình vượt đèn đỏ và va vào chiếc xe ô tô hiệu Renault 9 di chuyển trên đường. Cú va chạm kinh hoàng xảy ra khiến thiếu nữ này bay lên nóc xe ô tô còn em trai văng xuống đường. Rất may, 2 chị em chỉ bị thương nhẹ.
Đời Sống 23:44 30/04/2022

Phương Chang (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Cùng chuyên mục
Xem thêm

Khéo Tay

Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng

Khỏe Đẹp

5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết 5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết

Đời Sống

Thừa kế hơn 11 tỷ đồng từ chồng, người phụ nữ vẫn đứng trước nguy cơ phá sản ở tuổi 72 Thừa kế hơn 11 tỷ đồng từ chồng, người phụ nữ vẫn đứng trước nguy cơ phá sản ở tuổi 72

Hài Hước

Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Showbiz

Tình huống dở khóc dở cười, thí sinh Hoa hậu Hòa Bình rơi răng giả ngay trên sân khấu Tình huống dở khóc dở cười, thí sinh Hoa hậu Hòa Bình rơi răng giả ngay trên sân khấu