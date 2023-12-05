Hai nữ sinh đi xe máy đã suýt mất mạng khi vượt đèn đỏ với tốc độ cao và đâm vào hông chiếc ô tô đang di chuyển và cái kết giật mình

Camera giám sát đường phố đã ghi lại được vụ tai nạn tại một ngã tư đông đúc ở Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Theo đó 2 nữ sinh chạy xe tốc độ cao khi đi qua ngã tư. Cú tông khiến 2 cô gái bay lên trên nóc ô tô, trong khi chiếc xe máy của họ bị hất văng xuống đường.
Đời Sống 08:45 05/12/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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