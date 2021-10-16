Hai người đàn ông 'hốt hoảng' khi lần đầu chứng kiến MÃNG XÀ CHÚA to lớn như trong phim viễn tưởng

Rừng Amazon nằm trong 9 lãnh thổ quốc gia của khu vực Nam Mỹ bao gồm 60% thuộc Brazil còn lại là Colombia, Peru, Ecuador, Venezuela, Guyana, Bolivia, Suriname và Guyana. Hai người đàn ông này đã tận mắt chứng kiến con xà tinh chúa đang bơi cùng trên dòng sông.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hai-nguoi-dan-ong-hot-hoang-khi-lan-dau-chung-kien-mang-xa-chua-to-lon-nhu-trong-phim-vien-tuong-431389.html