Hải ly cặm cụi bê đồ ăn về tổ nhìn chẳng khác nào chúng ta đang bê đồ ăn được tiếp tế trong mùa dịch

Nhìn thấy hình ảnh chú hải ly đang cặm cui bê bắp cải và cà rốt về tổ khiến nhiều người bật cười vì quá dễ thương. Một số cư dân mạng còn bình luận vui rằng nhìn nó chẳng khác nào chúng ta đang bê đồ ăn được tiếp tế trong mùa dịch.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hai-ly-cam-cui-be-do-an-ve-to-nhin-chang-khac-nao-chung-ta-dang-be-do-an-duoc-tiep-te-trong-mua-dich-424160.html