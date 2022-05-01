Hãi hùng phát hiện sinh vật lạ dài ngoằng, 5 người ôm không xuể dạt vào bãi biển

Người dân địa phương phát hiện một con cá lạ, cơ thể tròn dài, 5 người ôm không xuể, bất ngờ xuất hiện ở bãi biển New Zealand. Bridie Allan, Đại học Otago, chuyên gia biển đã tiến hành điều tra, khám phá bí ẩn và xác định đây là một con cá oarfish. Tuy nhiên, sự xuất hiện của loài cá này trên bãi biển là rất hiếm vì chúng thường sống ở môi trường nước sâu ngoài đại dương. Con cá oarfish lần này dài khoảng 3,6 mét.
Đời Sống 23:41 01/05/2022

Phương Chang (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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