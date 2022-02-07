Hãi hùng cảnh tượng người đàn ông 'gan hùm' tự dùng tay không bắt sống con rắn khổng lồ dài tận 3 mét

Một con rắn hổ mang cực khủng đã mò và nhà của cô Phawinee Ngamprom, 29 tuổi. Phát giác sự việc cô đã báo cho lực lượng chức năng và một dội cứu hộ đã được điều động hỗ trợ. Họ dùng một móc câu kéo con rắn ra ngoài và tóm lấy đuôi nó. Tuy nhiên, con rắn độc vẫn ngoan cố chiến đấu để thoát thân.
Đời Sống 10:48 07/02/2022

An Nhiên (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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