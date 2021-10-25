Hai cậu bé bất ngờ phát hiện hang sâu ở con mương, thò tay vào thì bất ngờ thụt tay lại không kịp vì có con vật lạ xuất hiện

Trên kênh Youtube Bông lúa Miền Tây, hai cậu bé đã ra một con mương sắp cạn nước để bắt cá và phát hiện ra một cái hang rất sâu bên cạnh bờ mương. Cả hai đã quyết định sẽ chui thử vào hang để xem liệu có cá bên trong hay không?
Đời Sống 09:00 25/10/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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