Hà mã 'trở mặt' ngoạm chết linh dương, vứt xác cho bầy chó săn xâu xé một cách điên cuồng
Theo nội dung đoạn video, một con linh dương nhỏ bị đàn chó hoang truy sát. Phát hiện linh dương gặp nạn, hà mã vội vàng chạy lại cứu con vật thoát chết. Tuy nhiên, ngay sau đó, hà mã quay ngoát 180 độ, dùng bộ hàm sắc nhọn đoạt mạng linh dương, quăng xác cho bầy chó săn xâu xé.
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