Hà mã khổng lồ rượt đuổi, há to miệng đe dọa nam nhân viên vườn thú khiến những người chứng kiến sợ hãi

Sự việc được ghi lại vào ngày 24/9, ở Thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Video ghi lại cảnh tượng con hà mã hung hãn há to miệng đe dọa nam nhân viên vườn thú Khi cửa chuồng mở ra, người này chạy ra ngoài trong tình trạng hoảng loạn và trượt chân ngã xuống đất.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ha-ma-khong-lo-ruot-uoi-ha-to-mieng-e-doa-nam-nhan-vien-vuon-thu-khien-nhung-nguoi-chung-kien-so-hai-619690.html