Giây phút giải cứu bé gái 4 tuổi đang bị treo lơ lửng ở ban công tầng 10, khiến nhiều người phải coi đi coi lại nhiều lần về điều bất thường này

Một cảnh sát đã trèo xuống từ tầng 11 của tòa nhà để giải cứu em bé 4 tuổi đang bị treo lơ lửng ngoài ban công tầng 10. Đoạn video được quay tại thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc hôm ngày 23/9.

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