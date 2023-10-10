Giật thót tim khi phát hiện rắn hổ mang cực độc ẩn nấp bên trong chiếc giày, khi bị phát hiện nó giận dữ nhe răng nanh đe dọa

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc một con rắn hổ mang con ẩn nấp bên trong một chiếc giày. Nhưng khi người đàn ông đến gần, nó đã giận dữ nhe răng nanh đe dọa đã thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng.
Đời Sống 07:45 10/10/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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