Giật mình trước sự manh động và liều lĩnh của trên trộm ngang nhiên bẻ khóa xe SH giữa chốn đông người và cái kết

Được biết sự việc xảy ra ngay phía trước cửa một tiệm thuốc tây trên đường Nguyễn Thái Sơn, quận Gò Vấp, TP.HCM. Hình ảnh từ camera an ninh ghi lại cho thấy tên trộm đã bẻ khóa lấy đi xe SH dù thời điểm đó có nhiều phương tiện qua lại, trong hiệu thuốc cũng rất đông khách.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/giat-minh-truoc-su-manh-dong-va-lieu-linh-cua-tren-trom-ngang-nhien-be-khoa-xe-sh-giua-chon-dong-nguoi-va-cai-ket-438662.html